Петр Бирюков: Столичные службы переведены в режим особой готовности из-за снегопада

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада. Об этом в четверг, 28 января, заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что, согласно прогнозу погоды, снегопад в столице продлится до 21:00 29 января. Прирост осадков в Москве может составить до 10 сантиметров. В связи с этим городские службы переведены в режим особой готовности.

По словам Петра Бирюкова, с началом снегопада коммунальная техника проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров. На опасных участках, в частности на МКАД и в ТиНАО, будут дежурить тягачи. В ближайшее время технику отправят на подметание проезжей части и тротуаров.

— Для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации, — добавил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено очистке пешеходных зон и тротуаров, а также подходам к остановкам и станциям метро. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады. Заммэра призвал горожан и водителей быть внимательнее в связи со снегопадом.

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