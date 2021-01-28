До 13 процентов месячной нормы осадков выпадет 28 января в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

До 13 процентов месячной нормы осадков выпадет в столице в четверг, 28 января. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сугробы в Москве вырастут до 24 сантиметров.

— Общее количество осадков до 4-6 миллиметров, что составляет 10-13 процентов месячной нормы января. Сугробики подрастут до 22-24 сантиметров, — цитирует слова синоптика РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе до конца рабочей недели прогнозируют снег, в том числе мокрый, сильную гололедицу и налипание мокрого снега на провода и деревья. В ночь на пятницу, 29 января, синоптики обещают до одного градуса ниже нуля в Москве и до минус трех градусов в Подмосковье.

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