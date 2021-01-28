Вильфанд предупредил москвичей об опасных погодных явлениях

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей ряда субъектов РФ, в том числе Москвы, в предстоящие два-три дня ожидают опасные погодные явления. Об этом в четверг, 28 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, в столичном регионе до конца рабочей недели прогнозируют снег, в том числе мокрый, сильную гололедицу и налипание мокрого снега на провода и деревья.

Опасная погода ожидается также в Крыму 28-30 января: сильный снег, падение температура воздуха на восемь-десять градусов, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а 28-29 января возможны порывы до 25 метров в секунду.

Сильный порывистый ветер и снег обещают жителям Краснодарского края, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии.

Метеорологи прогнозируют неблагоприятные погодные условия в Приморском крае: сильные снегопады, которые принесут до 19 миллиметров снежного покрова за 12 часов, ветер до 30 метров в секунду на побережье региона и до 38 метров в секунду — во Владивостоке. При этом ожидается метель, гололедица и снежные накаты, рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе до 28 января включительно объявлен «желтый» режим погодной опасности из-за ветра.

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