«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе 26–28 января из-за ветра

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 26–28 января из-за сильного ветра и гололедицы. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение о ветре будет действовать с 12:00 26 января до 12:00 28 января, а о гололедице — с 01:00 27 января до 01:00 29 января, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что участников дорожного движения в Московской области призвали к осторожности в связи со сложными погодными условиями.

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