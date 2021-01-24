«Теплая, но мрачная»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве до середины следующей недели будет теплая туманная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 24 января.

По его словам, в городе ожидаются туманность, слякоть и облачность.

— Все эти дни до середины следующей недели погода будет мрачной... Единственный позитивный момент — тепло, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Специалист пояснил, что оттепель может принести неприятности в виде схода снега с крыш и гололедицы. Такая погода, по мнению метеоролога, способствует возникновению сосулек.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах России в ближайшие дни ожидаются новые погодные аномалии.

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