Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Теплая, но мрачная»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Теплая, но мрачная»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Виктория Родимкина

Город

В Москве до середины следующей недели будет теплая туманная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 24 января.

По его словам, в городе ожидаются туманность, слякоть и облачность.

— Все эти дни до середины следующей недели погода будет мрачной... Единственный позитивный момент — тепло, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Специалист пояснил, что оттепель может принести неприятности в виде схода снега с крыш и гололедицы. Такая погода, по мнению метеоролога, способствует возникновению сосулек.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах России в ближайшие дни ожидаются новые погодные аномалии.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 января

погода в столицеРоман Вильфандпрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте