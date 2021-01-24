«Теплая, но мрачная»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
В Москве до середины следующей недели будет теплая туманная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 24 января.
По его словам, в городе ожидаются туманность, слякоть и облачность.
— Все эти дни до середины следующей недели погода будет мрачной... Единственный позитивный момент — тепло, — цитирует Вильфанда ТАСС.
Специалист пояснил, что оттепель может принести неприятности в виде схода снега с крыш и гололедицы. Такая погода, по мнению метеоролога, способствует возникновению сосулек.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах России в ближайшие дни ожидаются новые погодные аномалии.
Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 января