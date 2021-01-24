Синоптик рассказал, в каких регионах ожидаются погодные аномалии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, жителям каких регионов страны в ближайшее время придется испытать новые погодные аномалии.

Как сообщил синоптик, в субъекты европейской части России придет аномальное потепление — на 12-13 градусов выше климатической нормы. Одновременно с этим в Западной Сибири прогнозируются суровые морозы, с температурами на 15-18 градусов ниже нормативных значений.

Если в центральной России погода будет соответствовать мартовской, в Западной Сибири жителям придется перенести морозы до 35-38 градусов ниже нуля.

По-прежнему аномально холодно в Якутии — на восемь-десять градусов холоднее нормы конца января, рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве полностью растает снег.

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