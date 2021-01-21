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Вильфанд рассказал, когда в Москве полностью растает снег
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вильфанд рассказал, когда в Москве полностью растает снег

Кирилл Николаев

Город

Выпавший в Москве снег полностью растает во второй половине марта. Об этом в четверг, 21 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снег в столице начнет таять в ближайшее время. На данный момент снежный покров в городе на 20–30 процентов выше многолетних значений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.

Читайте также: Городские службы Москвы приступили к уборке улиц из-за снегопада

Роман ВильфандМоскваснег
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