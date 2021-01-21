Москвичей предупредили о сильном снегопаде до утра 22 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице ожидаются снег и гололедица до утра 22 января. В МЧС москвичам рекомендовали быть внимательнее на дорогах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 13 часов четверга, 21 января, начнется снегопад. Осадки будут идти до 11 утра пятницы, 22 января. Из-за влияния теплого фронта на дорогах Москвы может образоваться гололедица, предупредили в ведомстве.

В МЧС призвали москвичей быть внимательнее на улицах столицы и не оставлять детей без присмотра.

— Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде, — уточнили в пресс-службе.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендуют столичным автомобилистам снижать скорость во время движения, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Парковать автомобили жителям Москвы советуют вдали от деревьев.

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