Москвичам рассказали о работе общественного транспорта в столице в непогоду

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичный департамент транспорта рассказал о работе общественного транспорта в Москве в морозы. Об этом во вторник, 19 января, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточнятся, что метро, МЦД, МЦК, наземный транспорт, ЦОДД работали для горожан при любой погоде. Так, расчисткой путей после снегопадов занимаются 236 человек и 45 машин. Кроме того, ежедневно от 8 до 60 сотрудников метрополитенарасчищают пути.

Также в ведомстве рассказали, что 24 экипажа дорожного патруля в снегопады и гололедицу помогают в столице. Например, в сильные морозы патрульные брали на буксир тех, кто не мог преодолеть сложные участки и подъемы.

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