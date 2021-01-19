Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам рассказали о работе общественного транспорта в столице в непогоду
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москвичам рассказали о работе общественного транспорта в столице в непогоду

Юлия Ямпольская

Транспорт

Столичный департамент транспорта рассказал о работе общественного транспорта в Москве в морозы. Об этом во вторник, 19 января, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточнятся, что метро, МЦД, МЦК, наземный транспорт, ЦОДД работали для горожан при любой погоде. Так, расчисткой путей после снегопадов занимаются 236 человек и 45 машин. Кроме того, ежедневно от 8 до 60 сотрудников метрополитенарасчищают пути.

Также в ведомстве рассказали, что 24 экипажа дорожного патруля в снегопады и гололедицу помогают в столице. Например, в сильные морозы патрульные брали на буксир тех, кто не мог преодолеть сложные участки и подъемы.

Читайте также: Как московские коммунальщики борются с последствиями снегопада

транспортМоскваснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Все мнения
О проекте