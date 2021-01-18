Как московские коммунальщики борются с последствиями снегопада

Водитель грузовика Игорь Морешану прикладывает специальную карту для въезда на территорию снегосплавного пункта. Сразу после этого лазерный датчик автоматически определит объем снега в кузове автомобиля / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 18 ноября, столичные коммунальщики отчитались о расчистке города после трехдневного снегопада. «Вечерняя Москва» выяснила, куда отправляют собранный снег.

За три дня в Москве выпало почти 22 сантиметра снега. Городские службы были готовы к непогоде: техника и люди расчищали дороги, убирали дворовые территории, остановки общественного транспорта. Также проводилась расчистка крыш.

На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано свыше миллиона кубометров снега.

Всего в городе несколько десятков таких установок. На востоке столицы работает одна из них. За день этот пункт способен принять до 500 грузовиков со снегом, который свозят сюда из самых разных районов города — после уборки улиц и дворов.

Снегосплавный пункт на Большой Оленьей улице, как и остальные его аналоги в разных районах столицы, обеспечен автопогрузчиками.

— Процесс разгрузки привезенного снега контролируется оператором диспетчерской с помощью системы видеонаблюдения и занимает не более пяти минут, — рассказал мастер снегосплавного пункта «Черкизово-1» Виктор Толмач.

Грузовики сгружают сугробы на сепаратор-дробилки и вмонтированные в землю решетки, на которых снег продавливают экскаваторы-погрузчики. Эти механизмы размельчают уплотненный снег и предотвращают попадание в коллектор каких-либо крупных предметов. Под измельчительными устройствами расположены приемные камеры, заполненные сточными водами канализации.

— Температура в них не опускается ниже 12–15 градусов — этого достаточно для того, чтобы растопить снежную массу, — говорит мастер. Все камеры оборудованы песколовками, в которых отделяются мелкие примеси. Отсюда талая вода вместе с другими промышленными и бытовыми стоками по системе канализации поступает на очистные сооружения, где проходит полную механическую и биоочистку. Это полностью замкнутый технологический цикл — схема переработки снега проста и экологична и не создает значительной нагрузки на коммунальную инфраструктуру.

— Если снега больше, чем в данный момент мы можем принять, то он складируется на площадку снегосплава и утилизируется чуть позже, — пояснил Виктор Толмач.

За подсчеты отвечает система автоматизированного учета снега. Приезжая на площадку, работники дорожных служб предъявляют специальную пластиковую карту, а лазерный измеритель сканирует объем снежной массы в кузове. Эти данные поступают в Центральное диспетчерское управление Мосводоканала и в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы. Такие измерительные комплексы гарантируют 99-процентную точность подсчетов.

— Всего 35 стационарных снегосплавных пунктов АО «Мосводоканал» общей проектной производительностью 140 тысяч кубометров в сутки ведут круглосуточную работу по утилизации снега, — рассказали в Мосводоканале.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопадов. В мероприятиях по уборке города задействовано около 65 тысяч рабочих и свыше 11 тысяч единиц спецтехники. Собранный снег вывозят на снегосплавные пункты. Всего к работе в зимний период было подготовлено 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

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