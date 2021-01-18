Дептранс предупредил столичных водителей о гололедице на дорогах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Жителей столицы предупредили о гололедице на дорогах города. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что на данный момент движение затруднено на внешней стороне МКАД, от Щелковского шоссе до Осташковского шоссе. Кроме того, появились затруднения на дорогах на Волгоградском проспекте в направлении центра, в районе станции метро «Текстильщики»,на Рязанском проспекте в направлении центра, в районе метро «Нижегородская».

Москвичей призвали планировать поездки на автомобиле заранее, по возможности отложить их на внепиковое время. Также горожанам необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы не попасть в ДТП.

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