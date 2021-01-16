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Дорожные и коммунальные службы Подмосковья перевели в режим усиленной работы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Дорожные и коммунальные службы Подмосковья перевели в режим усиленной работы

Юлия Ямпольская

Общество

Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены в режим усиленной работы. Об этом в субботу, 16 января, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Кроме того, стало известно, что из-за продолжающегося снегопада в работах по очистке улиц задействовано около трех тысяч единиц спецтехники и свыше восьми тысяч дворников и дорожных рабочих.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, в приоритетном порядке очистку и обработку проезжей части проводят на вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта, а также подходах к остановочным пунктам.

На данный момент на дорогах работают более двух тысяч единиц спецтехники. За прошедшую ночь специалисты очистили и обработали свыше десяти тысяч километров областных дорог, заключил Гержик.

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