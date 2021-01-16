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Петр Бирюков: Система теплоснабжения Москвы работает без сбоев в условиях морозов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Петр Бирюков: Система теплоснабжения Москвы работает без сбоев в условиях морозов

Василиса Чернявская 

Юлия Ямпольская

Город

Столичная система теплоснабжения работает четко в условиях сильных морозов. Об этом в субботу, 16 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, тепловые магистрали и объекты генерации тепла были приведены в соответствие с регламентом технологии подачи тепла. Кроме того, столица готова к низким температурам, которые ожидаются в ближайшие сутки.

Петр Бирюков добавил, что все возникающие вопросы решаются быстро. Он выразил надежду на то, что Москва успешно пройдет достаточно холодный период января.

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