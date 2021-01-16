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МЧС предупредило москвичей о метели, гололедице и снегопаде
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

МЧС предупредило москвичей о метели, гололедице и снегопаде

Юлия Ямпольская

Город

В столичном ГУ МЧС предупредили горожан о снегопаде, метели, гололедице, а также сильном ветре в субботу, 16 января. Уточняется, что предупреждение будет действовать до конца суток.

Кроме того, сообщается, что днем в Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, а также заносы.

В связи с этим МЧС рекомендовало горожанам при управлении личными автомобилями значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, стоит избегать обгонов, перестроений и опережений.

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