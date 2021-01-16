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Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнут морозы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнут морозы

Юлия Ямпольская

Город

Потепление придет в столицу на следующей неделе. Об этом в субботу, 16 января, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По словам эксперта, во вторник, 19 января, ожидается ослабление морозов. Температура в этот день повысится примерно на пять градусов. Днем столбик термометра опустится до 15 градусов, ночью — до 23. Местами пройдет небольшой снег.

В среду, 20 января, ночью ожидается минус 14–19 градусов, днем — минус 9–14 градусов, без осадков. В четверг ночью, 21 января, — до 12–17 градусов мороза, днем — минус 5–10 градусов. А в пятницу, 22 января, и ночью, и днем — минус 3–8 градусов, пройдет небольшой снег.

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