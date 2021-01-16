Столичных водителей предупредили о сильном снегопаде и заносах на дорогах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автомобилистов предупредили о снегопаде и заносах на дорогах Москвы. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Кроме того, водителям рассказали, что на дорогах города ожидается гололедица и похолодание. В такую погоду рекомендуется держать дистанцию, ехать аккуратно и не отвлекаться, а также соблюдать скоростной режим.

Кроме того, горожан призвали пользоваться городским транспортом для того, чтобы коммунальные службы смогли быстрее расчистить дороги.

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