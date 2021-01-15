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Москвичей предупредили об ухудшении погоды 16 января
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили об ухудшении погоды 16 января

Анастасия Колоскова

Город

В субботу, 16 января, на столицу и область обрушатся снегопад и метели. Снежный покров вырастет до 45 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам специалиста, в субботу в средней полосе России будет господствовать редкий циклон каспийского происхождения, который отличается большой активностью. Он не обойдет стороной и столичный регион. Днем в Москве ожидаются снегопады и метели. На дорогах возможны заносы, а видимость ухудшится до 1–1,5 километра.

Ожидается, что в этот день выпадет 20 процентов месячной нормы осадков: около 8 миллиметров.

Сугробы в столице вырастут сразу на 6–9 сантиметров и местами будут достигать 45 сантиметров. Это превысит положенную норму на пике снежного покрова зимой, уточнил синоптик.

Температура воздуха, несмотря на повышение, будет на 7–9 градусов ниже средней январской нормы. Так, днем в Москве будет минус 14–16 градусов.

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