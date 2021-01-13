Морозы сохранятся на улицах столицы до конца января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Снег и морозы сохранятся в Москве до конца января. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в столице можно ожидать небольшое потепление после 20-х чисел. Однако оно не повлияет на снежный покров и спустя недолгое время снова сменится холодом.

Тишковец отметил, что с пятницы, 15 января, в Москве ожидается ультраполярное вторжение. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют пик холодов. Температура в столице может достигнуть минус 25 градусов, в Центральном федеральном регионе — минус 30 градусов.

— То есть погода у нас веселая на вторую половину недели, так и на вторую половину января. В первой половине января было плюс 2 градуса выше нормы, вторая половина будет достаточно морозная, я думаю, что ниже нормы. Это будет русский январь с русской зимой, с сугробами и морозами, — приводит РИА Новости слова синоптика.

Тишковец добавил, что погода будет «волнообразная», но холод сохранится до конца месяца. Особые морозы ожидаются во второй половине января.

Читайте также: Москвичам рассказали, когда в столице станет теплее