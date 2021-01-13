Москвичам рассказали, когда в столице станет теплее

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Температура в ночь на Крещение, 19 января, будет на 4–5 градусов ниже нормы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что ситуация с прогнозированием на данный момент является довольно непростой: на европейской территории России наблюдаются большие температурные и барические градиенты, что усложняет анализ погодных изменений.

— Прогноз на Крещение пока только вероятностный, он будет уточняться, — отметил эксперт. — Тем не менее сказать что-то наверняка уже можно. В течение этой недели будет постепенное понижение температуры. Следующей ночью будет минус 16 градусов, что на 5 градусов ниже нормы. Также 14-го числа в Москву придут снегопады, за сутки выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков, что станет серьезной нагрузкой для коммунальщиков. К слову, это довольно редкая ситуация, когда вместе со снегопадом понижается температура. Как правило, происходит наоборот. 15 января окажется еще более холодным: ночные температуры составят минус 18–20 градусов, максимальные дневные — минус 14–16 градусов. Такая морозная погода в столице наблюдается впервые за много лет.

16 января, по словам Вильфанда, ситуация существенно не изменится: ночные температуры составят минус 19–17 градусов, дневные — минус 13–15. Также ожидается выпадение снега, хоть и в меньшей степени, нежели 14-го числа: до 3–5 миллиметров.

— Снега будет меньше, но погода все равно окажется не самой приятной. Мы ожидаем метель, порывы ветра до 15–17 метров в секунду. Такие моменты крайне важны для москвичей, поскольку серьезно усложняют жизнь города: любой снег приводит к замедлению транспортного потока, здесь же нас ждет настоящий транспортный коллапс, связанный с ухудшением видимости, гололедицей, — пояснил специалист.

Самым холодным днем должно стать воскресенье, 17 января. Ночные температуры опустятся до минус 20–25 градусов, дневные — до минус 15–20, что, как подчеркнул Вильфанд, на 9–11 градусов ниже нормы:

— 18-го числа, в понедельник, таких сильных порывов ветра уже не будет, температура опустится до минус 10–15 градусов. А вот 19-го числа, в день Крещения, по предварительным прогнозам, будет небольшое потепление относительно самого холодного периода, хоть температура и останется на 4–5 градусов ниже нормы. Согласно вероятностному прогнозу, ночные температуры опустятся до минус 13–18 градусов, дневные — до минус 10–15.

Метеоролог добавил, что повышение температуры ожидается к середине следующей недели, однако прогноз будет уточняться.

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