Народный календарь. Чего нельзя делать в Щедрый вечер, 13 января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эта среда, 13 января, в народном календаре получила название Васильева коляда или Щедрый вечер. Христиане вспоминают святую Меланию Младшую. По старому стилю это был кануном Нового года, поэтому всегда готовилось угощение.

13 января запрещалось считать мелкие деньги, считалось, что это принесет слезы. Люди не начинали новые дела в этот день, веря, что это число принесет несчастье. По традиции в полночь с деревьев стряхивали снег, чтобы был хороший урожай фруктов.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать в Щедрый вечер, 13января

Приметы погоды гласили, что если в этот день тепло, то лето будет дождливым, если на небе видно много звезд, будет хороший урожая ягод и орехов. Иней на окнах говорит о богатом урожае зерна и меда в будущем.

13 января по указу Петра Первого отмечается День российской печати. 149 лет назад в России начала работу служба погоды. 163 года назад поступила в обращение первая российская почтовая марка.

В этот день родились советский писатель Аркадий Вайнер, певец Алексей Глызин, актеры Сергей Газаров, Ирина Апексимова, Орландо Блум.

Именины отмечают Михаил, Петр.

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