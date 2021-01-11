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Народный календарь. Что запрещено есть 12 января, чтобы не потерять здоровье
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Что запрещено есть 12 января, чтобы не потерять здоровье

Василий Плиткин

Общество

12 января православные христиане вспоминают святую Анисию Солунскую. Ей молились те, у кого были болезни желудка, считалось, что она помогала страждущим.

На Анисью нельзя есть продукты с солью — это могло привести к проблемам со здоровьем. В этот день запрещалось прясть и шить, нельзя принимать подарки от незнакомцев и поднимать вещи на перекрестке.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено есть 12 января, чтобы непотерять здоровье

Приметы погоды гласили, что если снег в этот день пошел, то лето будет пасмурным, если на улице солнечно, грядет потепление. Если звезд не видно, значит, погода скоро поменяется. Западный ветер обещал богатый улов рыбы.

12 января отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. 85 лет назад было основано добровольное спортивное общество «Локомотив». Его воспитанники неоднократно становились олимпийскими и паралимпийскими чемпионами.

В этот день родились французский поэт и писатель-сказочник Шарль Перро, американский писатель Джек Лондон, советский ученый Сергей Королев, советский композитор Раймонд Паулс, японский писатель Харуки Мураками, актрисы Рената Литвинова и Алена Хмельницкая.

Именины отмечают Ирина, Мария, Макар, Лев.

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