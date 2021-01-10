Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Народный календарь. Как прогнать все горести и печали 11 января
Фото: Мобильный репортер

Народный календарь. Как прогнать все горести и печали 11 января

Василий Плиткин

Общество

В православии 11 января называют Страшным днем и Днем избиения младенцев. В этот день при царе Ироде было убито 14 тысяч младенцев. День считался несчастливым, из дома крестьяне старались не выходить, чтобы не столкнуться с нечистой силой. Детей старались отвлекать сказками и загадками.

По народным преданиям в этот день нужно разжечь во дворе дома костер, поскольку вместе с дровами сгорят все горести и печали. Обычно в эти дни стояли самые сильные морозы, поэтому люди больше отдыхали и общались.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как прогнать все горести и печали 11 января

Приметы погоды гласили, что если на небе видны звезды, грядет мороз, если в этот день тепло и лес шумит, то весна будет ранней.

11 января отмечаются Международный день «спасибо» и День заповедников и национальных парков России

112 лет назад в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка. Участницы стартовали в Нью-Йорке и поехали в Филадельфию, чтобы снова вернуться в Нью-Йорк. 61 год назад в СССР был создан Центр подготовки космонавтов.

В этот день родились актеры Константин Хабенский и Георгий Тараторкин, шоумен Андрей Малахов.

Именины отмечают Анна, Варвара, Вениамин, Фаддей, Марк, Иван, Георгий, Евдокия, Наталья.

Читайте также: Народный календарь. Что добавить в еду 10 января, чтобы в семье был мир и покой

народный календарьВидео ВМвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте