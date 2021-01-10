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В православии 11 января называют Страшным днем и Днем избиения младенцев. В этот день при царе Ироде было убито 14 тысяч младенцев. День считался несчастливым, из дома крестьяне старались не выходить, чтобы не столкнуться с нечистой силой. Детей старались отвлекать сказками и загадками.

По народным преданиям в этот день нужно разжечь во дворе дома костер, поскольку вместе с дровами сгорят все горести и печали. Обычно в эти дни стояли самые сильные морозы, поэтому люди больше отдыхали и общались.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как прогнать все горести и печали 11 января

Приметы погоды гласили, что если на небе видны звезды, грядет мороз, если в этот день тепло и лес шумит, то весна будет ранней.

11 января отмечаются Международный день «спасибо» и День заповедников и национальных парков России

112 лет назад в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка. Участницы стартовали в Нью-Йорке и поехали в Филадельфию, чтобы снова вернуться в Нью-Йорк. 61 год назад в СССР был создан Центр подготовки космонавтов.

В этот день родились актеры Константин Хабенский и Георгий Тараторкин, шоумен Андрей Малахов.

Именины отмечают Анна, Варвара, Вениамин, Фаддей, Марк, Иван, Георгий, Евдокия, Наталья.

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