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Народный календарь. Что добавить в еду 10 января, чтобы в семье был мир и покой
Фото: скриншот YouTube «Праздничный стол. Закуски для фуршета»

Народный календарь. Что добавить в еду 10 января, чтобы в семье был мир и покой

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 10 января носит название Рождественский мясоед или Домочадцев день. По традиции в семье все делали дружно в этот день – и работали, и за стол садились. Считалось, что те, кто в этот день поженились, будут счастливы долго. В этот день было принято встречать колядующих вкусной едой, ведь из визит принесет здоровье и удачу, защитит семью от порчи.

Чтобы в семье всегда был мир и покой, нужно добавить в еду четверговую соль. Она готовится раз в год по специальному народному рецепту в чистый четверг перед Пасхой.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что добавить в еду 10 января, чтобы в семьебыл мир и покой

Приметы погоды гласили, что если в этот день кошка спит до обеда, то скоро потеплеет. Если на окнах есть иней, то урожай хлеба будет хорошим. Если соль отсырела, ждите ненастья.

10 января отмечается День инженера-механика ВМФ.

240 лет назад в Москве в доме графа Воронцова на Знаменке открылся Петровский театр — предтеча Большого театра. 158 лет назад в Лондоне открылась первая в мире линия метро.

В этот день родились первый президент Украины Леонид Кравчук, певец Род Стюарт, актриса Валентина Теличкина.

Именины отмечают Игнатий, Доминика, Ефим, Никанор, Петр, Аркадий.

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