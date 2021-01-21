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Городские службы Москвы приступили к уборке улиц из-за снегопада
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Городские службы Москвы приступили к уборке улиц из-за снегопада

Кирилл Николаев

Город

Городские службы Москвы приступили к уборке улиц в связи со снегопадом. Об этом в четверг, 21 января, сообщили на странице Комплекса городского хозяйства столицы в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в некоторых районах Москвы уже выпало до двух сантиметров осадков. Коммунальные службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ будет повторен.

Жителей столицы просят быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями. Водителей призвали соблюдать скоростной режим.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.

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