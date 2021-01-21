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Температура выше нормы на 10–12 градусов ожидается в Москве к концу недели
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Температура выше нормы на 10–12 градусов ожидается в Москве к концу недели

Кирилл Николаев

Город

Температура воздуха в столице в предстоящие выходные дни будет превышать норму на 10–12 градусов. Об этом в четверг, 21 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к европейской территории страны приближается мощный циклон. С 22 января начнется резкое изменение температуры практически во всех регионах России.

Вильфанд напомнил, что в начале текущей недели температура воздуха в Москве была ниже нормы на десять градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.

Читайте также: Синоптики предупредили о ледяном дожде в столице 22 января

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