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Синоптики предупредили о ледяном дожде в столице 22 января
Фото: «Вечерняя Москва»

Синоптики предупредили о ледяном дожде в столице 22 января

Анастасия Волоснова

Город

В пятницу, 22 января, в столицу придут потепление и ледяные дожди. Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос».

Синоптики ожидают повышение температуры до 2–4 градусов тепла. Несмотря на ледяной дождь, наледь на улицах столицы не останется надолго. Из-за потепления лед быстро растает, отмечается в сообщении центра.

Специалисты также пообещали, что постепенных уход морозов начнется уже 21 января.

— Сегодня в столице еще снег, а температурный режим будет в рамках нормы — после полудня минус шесть градусов, — говорится в сообщении центра.

Ранее в Москве и Московской области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности до субботы, 23 января. Гидрометцентр России призвал быть осторожнее на столичных улицах из-за гололедицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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