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Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве

Ростислав Зубков

Город

В 2021 году весна в Москве, вероятно, будет немного теплее нормы, а также может прийти раньше срока. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— По моим прогнозам, весна будет в среднем на 2–3 градуса теплее нормы. Это указывает на то, что она начнется чуть-чуть раньше, но при этом не очень бурно, — заявил метеоролог.

Он уточнил, что в марте, апреле и мае температура будет на 1–2 градуса выше нормы.

Также эксперт отметил, что между сезонами в плане климатических изменений нет никакой корреляции. Иначе говоря, холодная зима вовсе не означает пришествие теплой весны, и наоборот.

По данным из открытых источников, климатическая весна (когда среднесуточная температура переходит ноль градусов — прим. «ВМ») наступает в Москве 20 марта.

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