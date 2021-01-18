Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

К концу недели ожидается потепление и выпадение осадков. Об этом в понедельник, 18 января, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что неделя в столице началась с повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, однако будет сохраняться морозная погода.

— Предстоящей ночью в Москве минимальные температуры — около минус 20–22 градуса, по области — минус 25 градусов. Завтра, 19 января, дневная температура около минус 15 градусов, что ниже климатической нормы на 8–10 градусов, в последующие дни она начнет повышаться, потому что постепенно власть над погодой перейдет к атлантическому циклону, — рассказала Позднякова.

По словам синоптика, в середине недели в Москве ожидается небольшой снегопад, возможен мокрый снег и слабый дождь. В выходные в ночные часы столбик термометра не поднимется выше пяти градусов, однако днем будет тепло.

— Температура к 23 января в ночные часы еще останется отрицательной, порядка минус 5–0 градусов, дневная температура повысится до оттепели, это будет минус 2 – плюс 3 градуса, — сообщила специалист.

По ее словам, среднесуточная температура воздуха за эту неделю изменится на 15 градусов, что скажется на метеозависимых людях, передает RT.

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