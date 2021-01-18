Москвичам рассказали, при какой минусовой температуре школьники могут остаться дома

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Столичные школьники, а также учащиеся в дошкольных группах могут не посещать учебные заведения, если температура воздуха будет от минус 25 градусов и ниже. Об этом в понедельник, 18 января, заявили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Отмечается, что в столице около недели сохраняется морозная погода. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, предыдущая ночь стала самой холодной за последние четыре года в Москве.

— Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до минус 26–28 градусов, а старшеклассники — если температура от минус 31 градуса и ниже, — рассказали в пресс-службе.

При неблагоприятной погоде школы продолжат работать и организовывать обучение для детей, а также обеспечивать необходимый температурный режим в помещениях, передает РИА Новости.

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