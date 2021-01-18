Прошлая ночь стала самой холодной за последние четыре года в столице

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Минувшая ночь в столице оказалась самой холодной за последние четыре года. Об этом в понедельник, 18 января, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Минимальная температура минус 23,4, то может даже и ниже опустится, до минус 24, — цитирует слова синоптика РИА Новости.

Отмечается, что такая температура на 11 градусов ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России ожидается «нервная погода», сильнейшие морозы в начале недели резко сменятся оттепелью в пятницу. Диапазон температуры будет больше 30 градусов. Также на большей части территории Центрального федерального округа до 20 января ожидаются температуры на шесть–двенадцать градусов ниже климатической нормы.

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