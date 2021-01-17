Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вильфанд предупредил россиян об аномальных морозах в ближайшие дни
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вильфанд предупредил россиян об аномальных морозах в ближайшие дни

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что метеорологи прогнозируют аномально низкие температуры воздуха в ряде российских регионов в ближайшие несколько дней.

В частности, на большей части территории Центрального федерального округа до 20 января ожидаются температуры на шесть-двенадцать градусов ниже климатической нормы. В Приволжском округе столбики термометров опустятся до 20-30 градусов ниже нуля, местами возможно до минус 32 градусов.

Аномальные морозы предвидятся и на северо-западе нашей страны — на семь-пятнадцать градусов ниже нормативных значений января. Ожидается, что до середины предстоящей недели температура будет составлять около 23-26 градусов ниже нуля.

Жителям южных регионов России также придется пережить мороз: до минус 21 градуса в ЮФО и до минус 12 градусов в СКФО.

На Урале и в Сибири термометры покажут на восемь-семнадцать градусов меньше нормы. Тяжелее всего придется жителям Таймыра и Долгано-Ненецкого региона (до минус 53 градусов), а также Якутии (до минус 56 градусов), цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд объяснил причины сильного снегопада в столице.

Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе

заморозкиГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте