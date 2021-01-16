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Роман Вильфанд объяснил причины снегопада в столице
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Роман Вильфанд объяснил причины снегопада в столице

Анастасия Колоскова

Город

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причиной обильного субботнего снегопада в столице южный циклон, который принес в регион влажные воздушные массы.

— Этот снег связан с циклоном. В тылу циклона всегда холодные воздушные массы, но чаще всего, когда так называемый южный циклон проходит, всегда (образуется) большая зона между холодным и теплым фронтом. Эта зона называется южным сектором, и именно тут выпадают всегда продолжительные осадки. А здесь осадки непродолжительные, потому что эта зона узкая, — пояснил Вильфанд РИА Новости.

По словам синоптика, циклон взял начало над Норвежским и Баренцевым морями. Влага, которой он насыщен, в итоге преобразовалась в снег.

Из-за снегопада высота сугробов может вырасти на 7-8 сантиметров.

Как заметил Вильфанд, сильный снег редко выпадает при холодной погоде, он назвал субботний снегопад в столице «событием».

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