«Такого не было несколько лет»: москвичей предупредили об аномальных морозах

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ближайшие дни в Москве будут самыми холодными и опасными. Однако температурных рекордов не ожидается, рассказал «Вечерней Москве» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу, 16 января, в столице будет идти снег — высота покрова повысится от пяти до десяти сантиметров, а столбик термометра не поднимется выше минус 15 градусов. Такая погода, говорит метеоролог, на шесть градусов ниже нормы.

Осадков в последующие три дня будет меньше, но теплее не станет. В воскресенье, 17 января, прогнозирует синоптик, в Москве ожидается ночью от минус 18 до минус 23 градусов, а в Московской области в низинах — до минус 25.

— Дневные температуры также не будут жаркими — около минус 15–17 градусов. При этом речь идет о максимальных значениях температурного фона завтра днем. Понедельник, 18 января, по всем расчетам станет самым холодным днем, когда ночью будет минус 23–27 градусов, а днем — от минус 15 до минус 20. Такой температурный фон не просто ниже нормы, а на двузначную величину — на 10–11 градусов — ниже многолетних значений. Такого мороза не было в Москве последние несколько лет. И связано это с вторжением холодных масс с севера. Осадков не ожидается, — поделился информацией Роман Вильфанд.

Теплеть, объясняет метеоролог, начнет во вторник, 19 января. По сравнению с понедельником температура повысится на пару градусов, но все еще останется на 6–7 градусов ниже многолетних значений.

— И дальше будет постепенный рост температуры, потому что меняется циркуляция. Воздушные массы будут переходить на западные, юго-западные. Меняется она таким образом, что температура будет повышаться и уже во второй половине недели. Дневные температуры будут в диапазоне минус три — минус семь градусов. Столбик термометра будет к выходным стремиться к нулевой отметке. Начнется неделя с очень холодной погоды, а закончится температурным фоном несколько выше нормы, — пояснил синоптик.

Метеозависимым, уверен он, при этом переживать не стоит. Значительных колебаний давления не прогнозируется.

Роман Вильфанд отмечает, что в целом температурных рекордов на предстоящей неделе не будет, но сейчас в столице в принципе период опасных явлений погоды — аномально холодной погоды. И если на столбике термометра мы увидим минус 15 — минус 18, то ощущаться это будет на два–три градуса ниже. Плюс снегопады создают дополнительную нагрузку на коммунальщиков и работников общественного транспорта. К счастью, в этот раз осадков будет много только в выходные дни.

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