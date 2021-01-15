В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в феврале

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россиян в феврале ждет температура в пределах и выше нормы, а также многочисленные осадки в виде снега. Об этом рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в пятницу, 15 января.

Она отметила, что в таких регионах, как Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа, республика Коми, Красноярский край и Чукотка, не ожидается сильных морозов. Но на юге Дальнего Востока и Хабаровского края, а также на Сахалине может быть прохладнее, чем всегда.

В европейской части России будет много осадков. Выше нормы снежные осадки будут на Северо-Западе, в центральной части страны, а также на Поволжье. Снежно будет также в Амурской области, Хабаровском крае, на Сахалине, в Приморье, Омской области, уточнила синоптик.

Она добавила, что москвичей в феврале ждет снежная погода, температура воздуха будет составлять примерно минус 6,7 градуса. При этом, так как февраль переходный месяц, в начале может быть и минус 10 градусов, а к концу — минус 5, передает прогноз Паршиной «Российская газета».

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