Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жителей столицы предупредили об аномальном холоде 15 января
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей столицы предупредили об аномальном холоде 15 января

Юлия Ямпольская

Город

Аномально холодная погода ожидается в столице. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По словам синоптика, столбики термометра опустятся до 17 градусов мороза. Он отметил, что вероятность осадков сократится до минимума.

Минувшая ночь и предстоящий день статут наиболее морозными в этом сезоне, уточнил специалист. Атмосферное давление будет расти слабо и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Читайте также: Синоптики пообещали погодный «букет неприятностей» в европейской части России

погода в МосквехолодМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Все мнения
О проекте