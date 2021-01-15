Жителей столицы предупредили об аномальном холоде 15 января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Аномально холодная погода ожидается в столице. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По словам синоптика, столбики термометра опустятся до 17 градусов мороза. Он отметил, что вероятность осадков сократится до минимума.

Минувшая ночь и предстоящий день статут наиболее морозными в этом сезоне, уточнил специалист. Атмосферное давление будет расти слабо и составит 742 миллиметра ртутного столба.

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