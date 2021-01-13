Синоптики пообещали погодный «букет неприятностей» в европейской части России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Непогода придет в европейскую часть России, ожидаются снегопады, сильный ветер, аномальный холод, метели и снежные заносы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

— В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае целый «букет неприятностей». Это осадки, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на все, на что он будет падать, гололед, гололедица, где-то снежные заносы на дорогах, где-то порывистый ветер, где-то метели. А в районе Сочи над Черным морем существует опасность формирования смерчей. К нам реально идет штормовая погода, — сказано в сообщении синоптиков.

Отмечается, что такие же погодные условия ждут жителей Приволжского федерального округа. На юге европейской части России, в средней полосе и на севере ожидается непогода.

На севере и северо-западе европейской части России будет аномально холодная погода. В Архангельской области ожидается до минус 35 градусов и ниже.

В Москве в четверг, 14 января, будет снег, местами сильный, возможны снежные заносы и гололедица. В пятницу, 15 января, осадков будет меньше, но морозы усилятся. Местами в столичном регионе температура они будут доходить до 25 градусов мороза.

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