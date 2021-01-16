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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе

Никита Абрамов

Общество

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности до утра 18 января. Такое решение приняли в связи с гололедом. Об этом сообщила в субботу, 16 января, пресс-служба Гидрометцентра России.

— Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 9:00 18 января, — цитирует сообщение Агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Гидрометцентре России сообщали о том, что «желтый» уровень погодной опасности продлится все выходные, 16–17 января.

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«Желтый» уровень опасностиМосковская областьМосква
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