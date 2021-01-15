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«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе в выходные из-за непогоды
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе в выходные из-за непогоды

Юлия Ямпольская

Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за непогоды и снегопада в выходные, 16–17 января. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что предупреждение из-за гололеда будет действовать на территории столицы и области до 11:00 воскресенья, 17 января. В Подмосковье с 09:00 16 января до 09:00 17 января объявлено предупреждение из-за усиления ветра, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду, передает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в регионе с утра 16 января ожидается метель.

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Подмосковье«Желтый» уровень опасностиМосква
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