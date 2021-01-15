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Сильный снегопад накроет Москву в субботу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сильный снегопад накроет Москву в субботу

Юлия Ямпольская

Город

В субботу, 16 января, в столице ожидается снегопад. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

За сутки на город может выпасть четыре-восемь сантиметров снега.

Уточняется, что в городе начнет сыпать снег около 12 часов ночи из-за выхода очередного южного циклона. Кроме того, ветер усилится до 14 метров в секунду, ожидаются заносы на дорогах.

Преобладающая температура воздуха днем в столице —минус 15-19 градусов, заключили синоптики.

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