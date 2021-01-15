Подмосковных водителей призвали минимизировать поездки на машинах из-за непогоды

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Автомобилистов Московской области призвали минимизировать поездки на личном транспорте в связи с прогнозируемым снегопадом в субботу, 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за непогоды и снегопада в выходные, 16–17 января.

Также водителей призвали быть внимательнее в черте города. Не стоит парковать автомобили под рекламными конструкциями и деревьями. Кроме того, пешеходам необходимо обходить шаткие строения, не ходить под деревьями и линиями электропередачи, ждать транспорт только на посадочных площадках, а также переходить дорогу в зонах пешеходных переходов.

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