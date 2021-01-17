«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за гололеда
В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности до полудня вторника, 19 января. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.
— Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения - до 12:00 19 января, — приводит слова сообщения Агентство городских новостей «Москва».
Ранее в Гидрометцентре России сообщали о том, что «желтый» уровень погодной опасности продлится до утра понедельника, 18 января.
Читайте также: Вильфанд предупредил россиян об аномальных морозах в ближайшие дни