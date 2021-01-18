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Волнообразный февраль. Какая погода ждет москвичей в конце зимы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Волнообразный февраль. Какая погода ждет москвичей в конце зимы

Ростислав Зубков

Город

Февраль в Москве будет очень неустойчивым, готовиться нужно к самым разным проявлениям погоды. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в разговоре с «Вечерней Москвой».

Оценивая текущую климатическую обстановку в столице, синоптик рассказал, что аномальные морозы сменятся к концу этой недели «оттепельными показателями». Сугробы в столице «сдуются вдвое» — с 40 до 22–25 сантиметров, но не исчезнут вовсе.

— На этом зима не заканчивается: где-то с середины следующей недели (приблизительно 27 января — прим. «ВМ») придет очередное похолодание, но не аномальное, а в области средних климатических показателей. Для Москвы это минус 12 — минус 3 градуса ночью и шесть — три градуса ниже нуля днем, — прогнозирует метеоролог.

Февраль в Москве, по словам эксперта, будет «очень разным и очень неустойчивым». В среднем температура окажется на два градуса выше нормы, стандартные значения будут и по осадкам.

— А вот изменения температур по неделям будут волнообразными. Первая неделя после похолодания в конце января пойдет на потепление. Затем с 8 по 14 января опять придет холод. С 15-го по 21-е число — вновь потепление, а с 22-го по 28-е — снова холод. Словом, будет всякое, — заключил Тишковец.

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