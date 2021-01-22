Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
После снегопада сугробы в столице достигли почти 40 сантиметров
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

После снегопада сугробы в столице достигли почти 40 сантиметров

Ксения Монахова

Город

После снегопада в столице сугробы достигли 37 сантиметров. Об этом в пятницу, 22 января, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, с начала следующей недели в результате оттепели сугробы понизятся.

— Сугробы выросли с 35 до 37 сантиметров. Но после оттепелей они растают до 25 сантиметров на следующей неделе, —цитирует слова синоптика РИА Новости.

Тишковец подчеркнул. что в целом к середине января в столице выпало около 50 миллиметров осадков, хотя нормой считается 42 миллиметра.

Напомним, в четверг, 21 января, в Москве прошел сильный снегопад, из-за чего водителей призвали временно пересесть на общественный транспорт.

Ранее синоптики рассказали, что в столице 22 января ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие осадки.

Читайте также: Вильфанд рассказал, когда в Москве полностью растает снег

погода в Москвеснегопадпрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Все мнения
О проекте