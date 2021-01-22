После снегопада сугробы в столице достигли почти 40 сантиметров
После снегопада в столице сугробы достигли 37 сантиметров. Об этом в пятницу, 22 января, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, с начала следующей недели в результате оттепели сугробы понизятся.
— Сугробы выросли с 35 до 37 сантиметров. Но после оттепелей они растают до 25 сантиметров на следующей неделе, —цитирует слова синоптика РИА Новости.
Тишковец подчеркнул. что в целом к середине января в столице выпало около 50 миллиметров осадков, хотя нормой считается 42 миллиметра.
Напомним, в четверг, 21 января, в Москве прошел сильный снегопад, из-за чего водителей призвали временно пересесть на общественный транспорт.
Ранее синоптики рассказали, что в столице 22 января ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие осадки.
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