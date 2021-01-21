Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Москве

Кирилл Николаев

Город

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что движение в Москве затруднено из-за непогоды. Жителям столицы посоветовали воспользоваться городским транспортом, а поездки на автомобиле отложить на более позднее время до 19:30.

Водителей призвали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим на дорогах.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.

Читайте также: Городские службы Москвы приступили к уборке улиц из-за снегопада

водителиМоскваснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Все мнения
О проекте