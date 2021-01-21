Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что движение в Москве затруднено из-за непогоды. Жителям столицы посоветовали воспользоваться городским транспортом, а поездки на автомобиле отложить на более позднее время до 19:30.

Водителей призвали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим на дорогах.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.

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