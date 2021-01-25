МЧС Подмосковья призвало к осторожности на дорогах из-за непогоды

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Участников дорожного движения в Московской области призывают к осторожности в связи со сложными погодными условиями. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщила пресс-служба регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как отметили в ведомстве, синоптики прогнозируют в Подмосковье туман, на дорогах местами возможна гололедица.

В связи с этим водителям рекомендуется снизить скорость на дорогах и передвигаться с осторожностью. Пешеходов просят использовать светоотражающие элементы на одежде с учетом ухудшения видимости при тумане, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее департамент транспорта Москвы предупредил столичных водителей об ухудшении видимости на дорогах. Туман с ухудшением видимости от 300 до 800 метров ожидается в городе с 23:00 до 11:00 понедельника, 25 января.

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