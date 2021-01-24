Водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана в столице. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По данным МЧС России по Москве, туман с ухудшением видимости от 300 до 800 метров ожидается в столице с 23:00 до 11:00 понедельника, 25 января. В связи с этим водителей просят быть внимательными за рулем.

Ранее стало известно, что воскресенье, 24 января, стало самым теплым днем с начала зимы. В течение суток температура воздуха составила плюс 2,2 градуса.

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