Самый теплый день зимы зафиксировали в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Температура воздуха в столице в воскресенье, 24 января, поднялась до плюс 2,2 градуса. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

Таким образом 24 января стало самым теплым днем с начала зимы. Установившаяся температура воздуха превышает среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на десять градусов.

Абсолютный температурный рекорд тепла для 24 января в Москве был зафиксирован в 2002 году. В тот день воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщает Интерфакс.

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