Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Самый теплый день зимы зафиксировали в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Самый теплый день зимы зафиксировали в Москве

Кирилл Николаев

Город

Температура воздуха в столице в воскресенье, 24 января, поднялась до плюс 2,2 градуса. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

Таким образом 24 января стало самым теплым днем с начала зимы. Установившаяся температура воздуха превышает среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на десять градусов.

Абсолютный температурный рекорд тепла для 24 января в Москве был зафиксирован в 2002 году. В тот день воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщает Интерфакс.

Читайте также: «Теплая, но мрачная»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

рост температурыМосквазима
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте