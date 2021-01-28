Синоптик пообещал москвичам «сиротскую зиму» до конца рабочей недели

Фото: «Вечерняя Москва»

Жителей столичного региона до 30 января ожидает теплая и слякотная погода — «сиротская зима». Об этом в среду, 27 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в последние рабочие дни января в Москве ожидается «мрачноватая, сероватая, слякотная» погода. Такую зиму Федор Достоевский назвал «сиротской, теплой».

При этом в субботу, 30 января, прогнозируется похолодание: столбики термометров опустятся до двух-четырех градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до минус шести градусов. Также метеорологи обещают небольшой снег.

Однако и эти значения превышают климатическую норму конца января для столичного региона примерно на семь градусов, рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе до 28 января включительно объявлен «желтый» режим погодной опасности из-за ветра.

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