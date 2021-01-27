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Синоптики предупредили о понижении температуры в европейской части России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики предупредили о понижении температуры в европейской части России

Юлия Курганова

Общество

Понижение температуры начнется в центре европейской части России в четверг, 28 января. Атмосферное давление сильно упадет к выходным, солнца не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Во второй половине недели, с четверга, небольшое, медленное понижение температуры. В пятницу, 29 января, температура будет днем около ноля, ночью до минус 3-5 градусов. В субботу, 30 января, температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы, в воскресенье, 31 января, температурный фон ожидается на 3-4 градуса выше нормы, — рассказал он.

Синоптик пояснил, что продолжается противодействие двух систем антициклональной и циклонической над европейской частью страны.

Также Вильфанд отметил, что ясной погоды не ожидается, передает РИА Новости.

Ранее синоптик предупредил москвичей об умеренных морозах в выходные. По его словам, в среду, 27 января, и в четверг, 28 января, температура воздуха в столице упадет до нуля градусов. К выходным дням подморозит.

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