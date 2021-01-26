Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптик предупредил москвичей об умеренных морозах в выходные
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптик предупредил москвичей об умеренных морозах в выходные

Кирилл Николаев

Город

Умеренные морозы и снегопад ожидаются в столице в выходные дни. Об этом во вторник, 26 января, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в среду, 27 января, и в четверг, 28 января, температура воздуха в столице упадет до нуля градусов. К выходным дням подморозит.

В субботу, 30 января, ночью в Москве ожидается от минус трех до минус восьми градусов, а днем — от нуля до минус пяти. В воскресенье, 31 января, в дневное время похолодает до минус шести градусов, а ночью — до минус десяти. Также в выходные дни прогнозируется небольшой снег, сообщает РИА Новости.

Тишковец добавил, что мокрый снег в Москве до утра среды может принести до трех миллиметров осадков. Во вторник снежный покров в столице должен подтаять с 24 до 23 сантиметров.

Читайте также: Москвичей предупредили о сильном ветре вечером 26 января

погода в Москвевыходные дниЕвгений Тишковец
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Все мнения
О проекте