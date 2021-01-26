Синоптик предупредил москвичей об умеренных морозах в выходные

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Умеренные морозы и снегопад ожидаются в столице в выходные дни. Об этом во вторник, 26 января, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в среду, 27 января, и в четверг, 28 января, температура воздуха в столице упадет до нуля градусов. К выходным дням подморозит.

В субботу, 30 января, ночью в Москве ожидается от минус трех до минус восьми градусов, а днем — от нуля до минус пяти. В воскресенье, 31 января, в дневное время похолодает до минус шести градусов, а ночью — до минус десяти. Также в выходные дни прогнозируется небольшой снег, сообщает РИА Новости.

Тишковец добавил, что мокрый снег в Москве до утра среды может принести до трех миллиметров осадков. Во вторник снежный покров в столице должен подтаять с 24 до 23 сантиметров.

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